參選總召！蔡其昌「不會影響經典賽」：國家隊有制度不會有嚴重衝突

記者楊士誼／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘登記續選，立委蔡其昌也登記參選，對於外界擔憂擔任總召是否會影響中職、經典賽等業務？蔡其昌今（30）日表示「不會」，她指出，會長沒薪水也不用上班，旨在重大事務的出席、主持會議與決策權，而國家隊運作有一套完整制度，也有許多優秀幹部協助，「基本上不會說產生『很嚴重的衝突啦』」。

至於競選與擔任總召會否影響經典賽？蔡其昌則回應「不會」，自己當了五年會長，會長沒薪水也不用上班，旨在重大事務的出席、主持會議與決策權，而國家隊運作有一套完整制度，也有許多優秀幹部協助，「基本上不會說產生『很嚴重的衝突啦』」。他也指出，黨團運作本來的方法就很多，總召、幹事長、書記長各自要扮演什麼角色，隨著組合不同可以做一些調整，會比較辛苦但不至於會產生很大的衝突。

另蔡其昌也表示，自己跟柯建銘的感情不錯，過去他當總召，自己擔任幹事長時也配合的不錯。而柯建銘的奉獻大家都看得到。他也表示，每個階段都要有人出來承擔，這是必然的過程，選完後還是黨內同志、還是在黨團一起運作，這是內部的程序跟工作在不同階段的分配。蔡其昌也指出，參選總召一事想了很久，當中也有許多個人因素和拉扯，想一想後還是覺得這是使命與必然的承擔，因此就毅然決然的接受。

