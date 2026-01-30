參選要自付15萬民調費 曾姸潔繳不出嘆「民眾黨制度不完善」

柯文哲過去與曾姸潔合影。（翻攝自曾姸潔臉書）

曾姸潔曾代表民眾黨參選桃園市議員落選，有意投入2026年桃園市龜山區議員選舉，民眾黨規劃透過協調、民調等程序決定提名人選，但須由參選人自付15萬元民調費用，曾姸潔日前發文坦言無力負擔，認為與其花錢進行結果可預期的民調，不如將資源用於後續的宣傳看版，並呼籲外界勿攻擊其他候選人，強調問題在制度不夠完善而非個人。

民眾黨啟動2026年地方選戰布局，縣市議員採「一區一席」方式進行提名，黨內將透過協調、民調等程序決定提名人選。曾姸潔登記參選桃園市龜山區議員，不過她日前在臉書指出，民調需繳交15萬元費用，1月26日為繳費期限，坦言因個人與家庭財務狀況，這筆費用對目前的她而言是沉重負擔。

曾姸潔表示，「我不會為了政治、為了選舉，把自己逼到一無所有」，她指出，自去年底因家庭因素導致存款大幅減少，日前繳完孩子下學期學費後，帳戶僅剩基本生活費，她也質疑「素人民調」的實際效益，認為不僅意義有限，且相當浪費錢；在尚未設立政治獻金專戶前，本就不能募款，一旦進入民調階段，看板與宣傳也會是一連串的燒錢戰，質疑：「在還沒出線前，就先砸錢在傳統選戰上！這樣，合理嗎？」

曾姸潔直言，與其投入15萬元進行結果早已可預期的民調，不如將資源保留下來，用於後續真正有感的宣傳與看板，更具實質意義，這筆費用對一般家庭而言，足以支應生活開銷、學費或償還債務，對於未來如何走，她表示將交給緣分，她也呼籲切勿攻擊或貶低其他參選人，強調「問題出在制度本身不夠完善，而不是某一個人」。

曾姸潔後續再度發文表示，「紛紛擾擾，就到今晚為止」，資深媒體人黃揚明留言問：「這是不參選2026的意思嗎？」她則回覆：「看到文字通知『沒繳錢就等於放棄民調資格』…蠻搞笑的！一下說不繳錢就從保證金裡扣，一下改不繳錢就失去民調資格…我是真的不想被情勒民調。」





