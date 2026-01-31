參選起手式？ 李四川秀內湖夜櫻美照：我住新北「希望那也是個更有花城市」

參選起手式？李四川發文寫下「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」（翻攝李四川臉書）

2026國民黨新北市長人選遲遲未定案，台北市副市長李四川今（31日）發出內湖夜櫻照，文案卻寫下「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」，被不少人解讀為參選起手式。

黃國昌2/1卸立委 備戰新北

相較於民進黨蘇巧慧早早定於一尊，民眾黨黃國昌明（2月1日）起卸任立委，並成立新北市長競選總部，雙雙進入備戰階段，國民黨卻遲遲未決定人選，傳讓基層相當焦慮。

派劉和然還是李四川？ 藍基層苦等

國民黨檯面上人選，包含獲市長侯友宜欽點的副市長劉和然，還有呼聲很高的李四川，外界關注過年前國民黨是否能協調出人選。

廣告 廣告

李四川寫下「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」，相當耐人尋味。（翻攝李四川臉書）

暗示參選？ 川伯：我住新北市，希望那也會是更有花城市

「有花的城市，才有品味」李四川今中午發文，他上傳多張親手拍的內湖樂活公園夜櫻美照，邀市民一同搭搭捷運來賞夜櫻。

耐人尋味的是，文中下一句李四川寫下「我住在新北市，希望那裡也會是一個更有花的城市。」，被不少人解讀是在提前預告參選，許多支持者紛紛留言「川伯最棒！新北需要您！」「唯一支持 川伯 我家全部都是您的票」「未來新北市長川伯說的很好，有花的城市才有品味，歐洲就是如此，加油」。

更多鏡週刊報導

黃國昌提白營版軍購條例！第一條就漏「戰」字 她大酸：是怯戰嗎？

「雅方羊肉爐」再次翻紅！幕後功臣是00後董座千金 狂吸27萬粉絲

鄭麗文「大陸是親人」不骨肉相殘 梁文傑神舉例：親戚一天到晚想併吞你有何意義？