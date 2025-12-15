參選起手式？童子瑋看板秀政績 藍營諷搶功

▲童子瑋掛看板秀政績。（圖／童子瑋臉書）

[NOWnews今日新聞] 基隆市議長童子瑋近日在孝二路設看板，向市民宣傳年度服務成果，包括爭取南榮路人行空間改善工程2.2億元、騎樓整平四年期計畫3000萬元，以及獅球嶺砲台歷史場景等規劃。國民黨基隆市黨部召開記者會反擊，痛批童子瑋「收割政績速度快到嚇人」，是「厚顏無恥的搶功」，更封其為「政績吸血鬼」。

國民黨市黨部副發言人林祐德，記者會上直指看板內容根本是謝國樑的施政成果，以騎樓整平為例，前市府執政八年僅完成約600平方公尺，謝國樑上任後突破8000平方公尺，效率天差地遠，成果卻遭無情收割。更批評童子瑋財政立場反覆，曾批普發一萬元是毀憲亂政，但自來水汙染事件後卻改口主張普發現金補償，諷刺「散財童子」名不虛傳，若當選市長恐難維持財政紀律。

廣告 廣告

發言人黃申棟則說，童子瑋三年來「政績談不上多，爭議卻不少」，並條列三大亮點反擊，指稱童子瑋支持的大罷免行動以32比0潰敗，期間更讓基層員警徒增業務量、疲於奔命，質疑其口口聲聲關心基層，實際作為卻背道而馳。

民進黨市黨部反擊綠營市長候選人尚未提名就獲高規格應對，顯見藍營對選情憂慮「並不如市長說的鐵板一塊」，這是國民黨對謝國樑的不信任。同時提醒「罵人前要做好功課」，罷免案期間國民黨前市黨部主委及市府民政處長，已因非法查詢個資認罪；而推動遭宣告違憲的國會擴權法及普發現金案，正是現任市黨部主委、立委林沛祥的「拿手專長」。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026誰選基隆市長？童子瑋不鬆口 另點名「這3人」：優秀年輕人

江啟臣宣布參選台中市長！楊瓊瓔秒回：我贏初選邀他加入競選團隊

再挺林岱樺！林佳龍發聲「依法依規有參政權」阿扁讚：溫暖