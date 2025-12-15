參選起手式 黃國昌高掛「新北我來」競選看板

黃國昌新北競選看板上架，高喊「新北我來」展現參選決心。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌近期動作頻頻，被視為參選新北市長的起手式。他的首波競選看板已悄悄在板橋漢生東路與中山路口、以及新莊中港路等地點正式上架。看板設計以民眾黨代表色為底，寫著「新北我來，為你做到最好」，底部的英文口號「Do The Best」更被認為是致敬柯文哲過去挑戰市長連任時的口號「Do The Right Things」。

對於何時正式宣布參選，身兼黨主席的黃國昌語帶保留，表示還得「讓子彈飛一會兒」。 民眾黨主席黃國昌說：「因為黨主席自己徵召自己很怪啦，沒有關係啦，我們制度該怎麼走，就怎麼走。」

除了談論選戰佈局，黃國昌也透露柯文哲對他的「形象指導」，希望他能改變風格。 民眾黨主席黃國昌說：「（柯）主席當然有很多建議啦，希望我能夠多笑啊，講話不要那麼嚴肅啊，然後讓人家覺得看起來兇巴巴的。」

透露柯文哲嫌自己太嚴肅，黃國昌笑稱被建議「多笑一點」。（圖／TVBS）

至於外界關注的「藍白合」議題，黃國昌高掛看板被解讀是在向藍營喊話「趕快來談」。 民眾黨主席黃國昌說：「跟中國國民黨彼此之間協調的部分，其實我之前也說過，我們保持最大的誠意跟善意，這個方向沒有任何的改變。」

此外，針對民眾黨在台北市缺乏「母雞」，是否有意遊說柯文哲妻子陳佩琪參選？黃國昌則開玩笑說：「有沒有可能去遊說陳佩琪醫師？唉，這個是本黨最高機密。」

面對黃國昌搶先掛出看板奪得先機，國民黨方面則顯得老神在在。被視為藍營最強潛在人選的台北市副市長李四川，對於黃國昌的大動作，僅低調回應：「謝謝。」，藍營挑戰者眾，尚需經過黨內協調溝通，反觀黃國昌已率先起跑。

