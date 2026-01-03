參選須簽100萬本票 綠議員反彈

民進黨彰化縣黨部執委會敲定縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長登記作業。（本報資料照片）

民進黨彰化縣黨部執委會拍板縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表與村里長登記作業，將於1月12日到16日受理，預計1月底完成初選後進行提名作業。此次新增簽署「民主進步黨公職人員提名反賄選及違紀參選切結書暨100萬元個人本票」，有議員認為，簽本票像欠人100萬，強調不應是「1人當賊，就將所有人當賊看」。

民進黨彰化縣黨部規畫在今年1月5日公告，1月12日至16日受理領表登記，若有多人登記則進行協調，協調不成，預計在1月26日至30日進行民調，並在1月底完成初選後進行提名作業。

由於綠營彰化縣長已底定由立委陳素月代表參選，大母雞已產生，彰化縣黨部主委楊富鈞認為，1月底完成初選時程並不趕，縣長人選已產生，縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表等也應盡快就戰鬥位置，才能聯合打仗。至於各鄉鎮市長人選，楊表示，除黨內提名外，也不排除採取合作方式。

民進黨彰化縣黨部要求有意參選者除需繳交登記費、保證金外，新增簽署「民主進步黨公職人員提名反賄選及違紀參選切結書暨100萬元個人本票」，縣議員賴清美表示，簽本票有責任壓力，就像欠人100萬，她更強調，黨部應在提名前就確認參選人的人品，不應是「1人當賊，就將所有人當賊看」。

「改革都會有陣痛」，楊富鈞強調，這代表民進黨對清廉、清白參政的決心，同時也保護按照規矩參選的黨內同志，保障他們參選的權利，強調這是經執委會充分討論後所做的決定，只要黨員不買票、不違紀參選就沒事。