參選首都市長熱門人選 王世堅之後鄭麗君？／尤榛嚴

尤榛嚴

近一段日子以來，民進黨台北市長人選的傳聞甚囂塵上，其中最受矚目的，莫過於現任立委王世堅。王世堅曾任多屆台北市議員，問政風格向來以務實著稱，言詞犀利卻不失幽默，辨識度極高。近期更因一首《沒出息》意外在兩岸引發話題，使其聲量再度攀升。黨內外普遍認為，若由他出馬挑戰現任市長蔣萬安，戰力不容小覷。

然而，王世堅本人多次公開表明無意參選，並屢屢點名、推薦其他具實力的人選，顯示其態度相當明確。在這樣的背景下，民進黨「誰來戰台北」的討論，並未因王世堅的高人氣而停歇，反而逐漸轉向其他可能性。

近日聲勢後來居上的，是行政院副院長鄭麗君。她過去曾擔任行政院青輔會主委、立法委員及文化部長等，行政與立法歷練完整；近期又因被外界形容在對美關稅談判中取得成果，而受到更多關注。年僅46歲的她，被視為思路清晰、行事穩健的新生代政治人物，兼具政策能力與形象優勢。

整體而言，民進黨在台北市長布局上，正處於關鍵觀察期。王世堅雖被視為最具即戰力的熱門人選，卻已明確表態退居幕後，但參選機率並非等於零；鄭麗君則在傳聞與期待中逐步浮上檯面，但關稅重任仍在暫難擺脫。最終由誰？兩人之一或其他人披掛上陣，不僅關乎個人意願與條件，更牽動民進黨在首都的整體戰略與世代交替布局，其發展值得持續關注。（照片示意圖資料照）