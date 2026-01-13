參選高雄市長 賴瑞隆：團結才能守住高雄

▲民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線，對此，賴瑞隆在初選結果公布受訪時表示，將會謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。（圖／記者郭俊暉攝,2026.01.13）

[NOWnews今日新聞] 「謙卑承擔 團結高雄」民進黨高雄市長候選人確定由立委賴瑞隆出線，對此，賴瑞隆在初選結果公布受訪時表示，將會謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾，賴瑞隆也說，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而大家也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。

賴瑞隆也強調，正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹之間是隊友，是同一支高雄隊。真正要一起面對的，是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰。

賴瑞隆首感謝每一位高雄市民的託付，以及所有戰友的一路相挺。他強調，這份支持，是對延續高雄光榮的期盼，也是高雄人對這座偉大城市的驕傲與熱愛。

賴瑞隆指出，謙卑傾聽、凝聚團結，是他不變的承諾。他會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆表示，過去二十年，他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。

初選的終點，就是責任的起點。賴瑞隆將接力承擔更大的使命，讓高雄成為勇敢逐夢、充滿希望的城市。在此，他要向市民提出「三個優先」承諾：首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。第二，2026年要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。第三，要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

賴瑞隆也說，初選期間，他用雙眼看盡高雄美麗的山海河港、用雙腳走遍38區的村落、握緊每雙勤奮打拚的手，讓我更堅定初心、更清楚市民的盼望，也使我在考驗中獲得更大的成長；正如高雄的精神，歷經淬煉、成長蛻變，團結成就了一座偉大的城市。

面對接下來的挑戰，他依然真誠無畏、初心不變。因為，我對這片土地有愛，也對栽培我的市民有責任，更對一生深愛的高雄還有許多願景。我會全力以赴，用理念熱情凝聚所有人，以專業穩健推進，承擔起高雄的未來。

明天起，將強化高雄隊，在全新的崗位就定位，守護高雄的信念絕不會停歇。我依舊是那個菜市場的小胖子、那個不畏困難的運動員，也是始終以城市使命為己任、捍衛人民權益的從政者。

賴瑞隆也懇請勇敢自信、理性務實的高雄市民們，持續給他鞭策與支持，繼續「工作工作工作」，2026年一定能守住高雄，共創美好未來家園。

