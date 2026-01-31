參選黨團三長？范雲：願意在下會期承擔更多責任

民進黨立法院黨團副幹事長范雲。資料照。陳祖傑攝



民進黨立法院黨團幹部本屆任期將在一月底屆滿，現任總召柯建銘、立委蔡其昌相繼表態爭取總召一職。至於幹事長、書記長部分，現任副幹事長范雲今（1/31）天表示，如果大家支持，「我願意在下會期承擔更多責任。」

民進黨團幹部即將進行改選，柯建銘、蔡其昌相繼表態爭取總召一職，黨內多名立委均表示，希望透過協商解決，不要逼大家二選一。

至於幹事長、書記長部分，范雲今天表示，自己從政初衷是希望守護台灣的主權與民主，目前國際情勢險峻，立法院卻至今未通過國防特別條例與總預算，讓人憂慮，這個會期擔任副幹事長，讓她了解到黨團工作的重要性，「如果大家支持，我願意在下會期承擔更多責任。」不過范雲未清楚表示要角逐幹事長或書記長。

