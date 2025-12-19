參選2026台北市長？ 林右昌最新表態了

參選台北市長？林右昌表態了。（曾薏蘋攝）

民進黨前祕書長林右昌7月28日大罷免後辭去黨職，頻傳出他是民進黨台北市長潛在人選，今天是他辭職後首度出席公開場合，被問到有關參選台北市長一事時表示，「我個人並沒有任何參加2026這個大選的規劃及想法」。

林右昌10月初赴美國及以色列訪問，由於當時正處於輝達北市科設廠遇到困境，他還在臉書發文，談以色列輝達海外總部，認為台北可以再加把勁。

林右昌今辭職後首個公開活動，擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，被視為是為角逐台北市長初選暖身，今出席演講前受訪，被問到明年就是要大選，被視為民進黨台北市長人選一枚活棋，自己的意願如何？

他說，這一陣子以來，他關注在這個，包括這個全社會防禦韌性還有城市韌性，以及包括高科技產業的發展，另外就是包括AI世界之下的國家治理，還有包括整個社會衝擊的這些課題，思索台灣的未來，是我他現在最重要的ㄧ個工作，也是他對自己的個期許還有目標。

他說，至於選舉的事情，非常謝謝大家的1個關心，還有厚愛他的很多人，一直在幫他找選舉的工作，不過他個人並沒有任何參加2026這個大選的規劃，及想法，他想最重要的還是思索台灣的未來，謝謝大家的關心。

媒體追問，是否有被徵詢？他說，這陣子以來，他不斷的在思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政，這是身為政治人物應該做的工作，也是他現在最重要在想的事情，

媒體續問，您說目前沒有這個參選的想法規劃，如果選對會有討論到，或是徵召，會推辭嗎？或者是義不容辭？他說，「我個人沒有任何參選的規劃還有想法」。

媒體再問，所以如果徵召你也不會答應嗎？他說，「我想我剛剛國語應該講得很清楚」。

