參選2026台北市長？鄭麗君：這是考古題 過去回答都算數

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026大選投票不到1年，民進黨台南市、高雄市上週完成提名初選，直轄市只剩台北市、桃園市未有明確人選。針對外界多次點名參選北市，行政院副院長鄭麗君今（20）日回應，這是考古題，她已回答超過十年，過去的回答都算數。

針對外界多次點名參選北市，行政院副院長鄭麗君今（20）日回應，這是考古題，她已回答超過十年，過去的回答都算數。

民進黨台北市長人選尚未出爐，目前包括鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤、黨秘書長徐國勇等人被點名參選，外界關注民進黨是否在農曆年前提名人選。徐國勇多次回應，民進黨在台北市有很多人被點名，代表他們在台北市不缺人選，但誰參選最適當，選對會還在一一評估。

廣告 廣告

行政院今早召開「台美關稅談判說明記者會」。提問環節，媒體關切近期民進黨台北市長人選尚未底定，目前鄭麗君呼聲較高？鄭麗君回應，「這一題跟今天無關，這是考古題了，我應該回答超過十年了，過去我的回答都算數，我是一個說什麼、做什麼的人，謝謝。」

更多FTNN新聞網報導

代表民進黨出戰台北市長？林右昌曝近況：個人沒規劃參選2026大選

陳建仁也被列入台北市長人選！綠委曝候選人條件「要能大於民進黨」

交表順便偷嗆蔣萬安？吳怡農談參選原因：台北4年的變化「大家心裡有數」

