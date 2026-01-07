參選2026台北市長？ 陳佩琪給答案：有需要站台義不容辭

各黨積極備戰年底的地方大選，不斷有聲音傳出前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長。陳佩琪6日在臉書回應，她自承體力和精神狀態實在無力承擔，不過她已是民眾黨終身黨員，若有需要幫忙站台助選，一定義不容辭。

陳佩琪表示，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過自承體力和精神狀態實在無力承擔，但她從2024年9月就已經加入成為終身黨員了，「黨公職候選人若有需要我去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭。」

陳佩琪強調，現在全心全力放在照顧柯文哲的生活和健康上， 每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。她也提到自己最近的生活狀況，每天除了勤找工作外，就是努力練英文，最近護照過期，也去申請新的了，其餘時間就是積極把口才練好，少子化下找工作也不易，「人生剩下的時間就是把先生遇到的司法奇蹟，講到天涯海角、講到自己進棺材的那一刻為止」。

最近冷氣團來襲，天氣變冷，陳佩琪說，她問過柯文哲冬天是如何在北所那種冬冷夏熱的老建物過日子的，柯卻一副若無其事的樣子對她說：「把天窗用紙板擋著一， 然後所有的衣服都穿上去睡覺，就可以過一晚了。」

談及京華城案偵辦過程，陳佩琪不滿指出，若有這麼明顯的犯罪事實，為什麼卻全然查無不法？柯文哲被用「莫須有」的罪名、莫名其妙被關了一年？

她痛批，京華城動用了8個檢察官，找來200多位證人，只有民進黨色彩濃厚的林欽榮一人說違法，但林自己在高雄亞灣也是這樣幹的，而且還在法院上自打臉說：「打官司中的案件不能送研議」，自己在副市長任內，明明官司訴訟中也接受陳情送研議，卻敢上法庭指責別人這樣做不對，被沈先生說他意圖索賄，嚷嚷說要告一年多了，卻還不見蹤影。

