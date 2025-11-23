參選2026？凌濤：地方盛傳鄭文燦接觸樁腳

▲媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選。（圖／攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料，前民進黨桃園市長鄭文燦有意代表綠營回鍋參選，鄭卻透過綠議員反駁，「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。對此，桃園市議員凌濤今（23）日直言，「鄭文燦參選2026並非空中樓閣」，地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性，一切都要看賴清德的態度。

凌濤今天在臉書發文表示，有人轉述鄭文燦的心境提及「我心如止水，沒有任何選舉的規畫」。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭文燦遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？

凌濤說，無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。

凌濤提及，賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機率，何志偉、王義川、鄭文燦，端看2028賴清德評估自身黨內的能量，以目前來說，排除競爭者會比進入藍綠對抗的格局對他來得重要。而鄭文燦若想選，也必須先為他的官司，向全桃園市民道歉。

凌濤說，無論如何，藍營都不能以逸待勞，必須積極操兵，接軌民意走向，對於政績的鋪排應該全面，不應單押個別政績的比例；「就算藍白合作了也不能掉以輕心」，民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。情勢變化很快，我們嚴陣以待。

