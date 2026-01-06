參選4次燒光1.2億 葉啟田坦言「還想選立委」曝下半生最大願望

葉啟田戴上眼鏡被誇斯文。黃于珊攝



77歲「寶島歌王」葉啟田過去曾以無黨籍身分參選4次，今（1╱6）他與黃西田、苗可麗、侯怡君出席「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會售票記者會時自爆為選戰燒光1億2000萬老本，被問是否還有從政夢，他以「女人生小孩」妙喻，坦言：「我也會想，但是各方面的不允許，無黨籍都要靠自己，不只錢的問題、助選員的問題、票源的問題。」

談到這4年的生活，葉啟田坦言因疫情關係幾乎足不出戶，尤其沒打疫苗更怕感染，笑說1年有250天是1個人生活、1個人吃飯，簡單煮粥度日，但也因此成為沉澱、修養自己的過程。

廣告 廣告

回憶參選4次立委的歷程，葉啟田說：「第1次選舉花4000多萬，朋友贊助1000萬，我自己拿3000萬出來，花光了。第2次再選，沒有連任，但是也要花4000萬選舉經費，4次總共花1億2000萬。」

其實葉啟田2017年後曾多次赴洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯演出，每年唱3次，目前有手上也有1個《寶島曼波》節目，「在不得已之下，人家叫我跟他合作開一個節目，多少會有收入，我是很不願意的情況下答應，這個節目已經4年多了，最近這2年我沒有去主持」。

談及未來計畫，葉啟田表示希望能做些有意義的事，坦言過去投入政界，對經濟狀況影響不小，但仍一直惦記著想成立基金會做公益，想要幫助需要幫助的人，感性表示：「這是我內心非常重要也很沉重的一件事。」

更多太報報導

葉啟田消失9年現身還原「失智」真相 揭耳膜破掉50年內幕

《紅白》首波卡司曝光 「King & Prince」許願迺夜市

Lulu陳漢典喜帖藏幸福密碼 首搭頭等艙飛富士山拍婚紗