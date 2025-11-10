參院兩黨達共識！ 美國政府即將重啟 川普看NFL卻被狂噓

美國總統川普（中）現身美式足球NFL比賽現場 。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普，這個星期天提早結束假期，因為他要到華盛頓的西北球場看美式足球。原來在比賽開踢前，有美國新兵宣誓，川普親自到場主持，只是當他致詞時，全場觀眾卻報以噓聲。不過川普看上去不以為意，因為共和、民主兩黨參議員達成協議，聯邦政府很快就能重啟。

美國政府關閉危機即將結束，參議院兩黨達成臨時協議，同意延長聯邦政府資金運作至明年1月30日。此舉可望終結美國史上最長的政府關閉狀態。美國總統川普在這關鍵時刻，不僅關注政府重啟進程，還親赴華盛頓西北球場觀看美式足球比賽並主持新兵宣誓儀式。儘管現場球迷對川普報以噓聲，但他似乎不以為意，並在社群媒體上宣布因關稅政策帶來的經濟利好消息。

美國參議院民主黨和共和黨已達成協議，同意延長聯邦政府的資金運作至明年1月30日。CNN主播Jessica Dean表示，這項協議可能為結束美國史上最長達40天的政府關閉危機鋪路。雖然美國聯邦政府仍需等待參眾兩院投票通過才能正式重啟，但解決這一重大政治危機的曙光已經出現。

在這個關鍵的星期天，川普不僅忙於催促議員重啟政府，還搭乘空軍一號從佛羅里達飛往華府觀看美式足球比賽。川普是繼前總統卡特之後，第二位親臨現場觀看NFL比賽的美國總統。川普在現場表示，剛才的飛行表演是史上最精彩的，以前從來沒有人做過這樣的表演。川普在球場上還主持了新兵宣誓儀式，但當他領讀誓詞時，卻引來現場球迷的噓聲。球迷們手比倒讚，現場噓聲四起，不過川普本人的表情看上去似乎不以為意。

除了觀看球賽，川普還在社群媒體上宣布好消息。他聲稱因為他實施的關稅政策，美國吸引了大量投資，可以償還鉅額國債。基於這一成果，川普打算發放「關稅紅利」，折合台幣約每位美國人可以領到62000元。川普表示，美國離結束政府停擺已經很近了，大家很快就會知道結果。對川普來說，解決美國最大政治危機的這一天似乎過得相當愉快，儘管面臨球場上的噓聲，但政府重啟的好消息可能讓他心情大好。

