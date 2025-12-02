參院民主黨領袖舒默辦公室收炸彈威脅 他怒批「暴力沒有立足之地」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他的三個紐約辦公室都收到炸彈威脅的郵件，郵件聲稱「2020 年大選被操縱了」。

參議院民主黨領袖舒默稱辦公室收到炸彈威脅。（圖／美聯社）

舒默在聲明中表示，炸彈威脅的信件是透過電子郵件發送，內容涉及他在羅徹斯特（Rochester）、賓厄姆頓（Binghamton）和長島（Long Island）的辦公室，而郵件的主題是「MAGA」。

舒默說：「地方和聯邦執法部門立即做出反應，正在進行全面的安檢。所有人都很安全，我感謝他們迅速而專業的反應，確保這些辦公室對所有紐約市民來說都是安全可靠的。」

一位執法部門消息人士證實，薩福克郡警方已前往舒默位於長島的辦公室，但無法確認威脅的具體細節。

美國國會警察拒絕發表意見，稱出於安全考慮，他們不會討論議員安全問題。

舒默在聲明中表示，「這類暴力威脅在我們的政治體制中絕對沒有立足之地。」

美國總統川普在2020年大選中敗給了前總統拜登，但此後他一直聲稱選舉被「操縱」或「竊取」。然而，法院在數十起訴訟中駁回或裁定川普競選團隊敗訴，而且所有50個州的選舉官員都認證了選票。

