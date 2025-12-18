參院通過！馬斯克好友任NASA署長 目標登月任務贏中國

編譯張渝萍／綜合報導

美國參議院17日確認馬斯克好友，同樣為億萬富豪、曾自費太空旅遊的艾薩克曼（Jared Isaacman）將出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長。

報導指，艾薩克曼除了持續推動重返月球「阿提米絲」（Artemis）計畫外，也將重新聚焦送人上火星任務。

億萬富豪、曾自費太空旅遊的艾薩克曼將出任美國NASA署長。（圖／翻攝自X平台 @Truthful_ast）

67對30票通過任命案

路透報導指，艾薩克曼去年12月受美國總統川普提名NASA署長，但在馬斯克與川普鬧翻後，艾薩克曼的提名6月遭撤除，隨後又獲提名。先前他才剛出席參議院聽證會，當時他告訴參議員，NASA必須加快腳步，十年內在重返月球的競賽中要「擊敗中國」。

這場聽證會過後兩周，美國參議院17日就以67票對30票通過對艾薩克曼的任命，成為NASA第15任領導人。

在支持艾薩克曼的67票中，16票來自民主黨、 51票來自共和黨；反對的30票則全數來自民主黨。

艾薩克曼目標：登月任務贏中國

艾薩克曼將領導的NASA擁有1.4萬名員工，目前正投入數百億美元，推動至今為止最野心勃勃的太空探索計畫：讓人類重返月球。

不僅如此，艾薩克曼構想在持續推動「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的同時，也重新聚焦火星任務，並更加依賴 SpaceX 等私人企業，以節省納稅人的支出並刺激民間部門競爭。

與馬斯克關係好被質疑利益問題

有部分參議員質疑艾薩克曼與馬斯克之間的密切關係，因馬斯克旗下公司目前握有約150億美元NASA合約，可能會因艾薩克曼所倡議的某些政策而受益。

有部分參議員質疑艾薩克曼與馬斯克之間的密切關係，有利益問題。（翻攝畫面）

儘管如此，參議院共和黨人及部分民主黨人也強調NASA與中國在登月競賽中的急迫性。中國計畫2030年前將太空人送上月球表面。NASA目前的目標時間表並不穩定，NASA計畫在2028年使用太空發射系統（SLS）火箭，以及仍在研發中的SpaceX巨型「星艦」（Starship）火箭作為登月器。

代理NASA署長、同時也是美國運輸部長的達菲（Sean Duffy）在 X 平台上向艾薩克曼道賀，祝福他「在展開任期、帶領NASA 2028年重返月球並擊敗中國之際，一切順利」。

