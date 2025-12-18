參院過關！馬斯克好友掌NASA 喊10年內重返月球「超越中國」

2025年12月3日，美國總統川普提名的NASA署長人選艾薩克曼出席參議院聽證會。路透社



美國參議院週三（12/17）通過提名案，確認由電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克的好友艾薩克曼出任美國航空暨太空總署（NASA）署長，他將推動NASA重返月球並建立長期基地，最終將太空人送往火星，超越中國。

艾薩克曼（Jared Isaacman）是美國支付平台服務公司Shift4的前執行長，也是馬斯克（Elon Musk）旗下火箭及衛星製造公司SpaceX的富豪客戶，曾付出數億美元進行私人太空旅遊。

艾薩克曼在去年12月獲美國總統川普（Donald Trump）提名NASA署長，但在馬斯克與川普鬧翻後，其署長提名於今年6月遭白宮撤除，但隨後再獲提名。他在兩週前的聽證會上告訴參議員，NASA必須加快步伐，在10年內超越中國及重返月球。

參議院最終以67票贊成、30票反對的結果，通過對艾薩克曼的任命案，成為NASA第15任署長。路透社指出，他將率領1.4萬名員工推動數十億美元的太空探索計畫，力求重返月球並建立長期基地，最終將太空人送往火星。

在支持艾薩克曼的67票中，16票來自民主黨參議員，另有51票來自共和黨。部分民主黨參議員在3日的聽證會上表示，他們對艾薩克曼與馬斯克的密切關係感到擔憂，指後者掌握NASA約150億美元的合約，可能從艾薩克曼提倡的特定政策中獲益。

參議院共和黨人及部分民主黨人則強調，面對中國計劃於2030年前達成載人登月，NASA的月球競賽刻不容緩。NASA計劃透過SpaceX正在研發的「星艦」（Starship）巨型火箭等載具登陸月球，但2028年的登月目標仍面臨變數。

美國交通部長、NASA代理署長達菲（Sean Duffy）則在X平台表示恭喜，「願艾薩克曼將來帶領NASA於2028年重返月球、超越中國，祝一切順利」。

