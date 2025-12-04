又一位從漫威演到DC！史嘉蕾喬韓森被爆加入《蝙蝠俠》續集

由麥特李維斯執導、羅伯派汀森主演的《蝙蝠俠》續集預計將於2026年春季開拍，現在傳出史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）正在洽談加盟演出。

據《綜藝報》報導，麥特李維斯和共同編劇馬特森湯姆林（Mattson Tomlin）已於六月完成了《蝙蝠俠》續集的劇本。知情人士透露，柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）飾演的貓女預計不會回歸演出，至於史嘉蕾喬韓森可能扮演的角色細節尚未曝光，但另一家媒體《Nexus Point News》卻指出她將飾演布魯斯韋恩的新戀人。

如果順利成行，除了代表以「黑寡婦」一角深植人心的史嘉蕾喬韓森，將從漫威演到DC，也是她繼全球大賣的《侏羅紀世界：重生》、日前傳出要加入重啟的《大法師》後，又另一部大型IP之作。

柔伊克拉維茲（右）傳出不會回歸《蝙蝠俠》續集。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導