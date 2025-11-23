又乾淨又噁心？超市海鮮區變足浴池 女子赤腳清缸影片瘋傳

女子赤腳站進水族箱擦拭玻璃，現場畫面引發民眾熱議。（圖／翻攝自大風新聞）

大陸海南三亞吉陽區一間超市日前發生一起爭議事件，一名女子赤腳站進水族箱內擦拭玻璃，影片經民眾拍攝上傳後迅速引發關注。超市方面已證實事件屬實，並對相關海鮮商品做出下架處理。

根據《華商報》、《大風新聞》報導，事件發生於11月21日，地點為吉陽區旺豪超市的海鮮區。影片中可見，一名身穿紅衣黑褲的女子將拖鞋脫下後，直接赤腳踏入裝有草蝦的水族箱底部，使用抹布清理玻璃牆面。

此舉引發在場顧客驚訝並質疑衛生狀況，有人拍攝影片並上傳網路，指出「既乾淨又噁心」，直言「幾天前還在這買魚，越想越不是滋味」。該段影片曝光後，網友紛紛在社群媒體上討論，除了對衛生情況表達疑慮，也有人擔心女子可能因水族箱濕滑導致跌倒，或被海鮮殼刺傷而引發感染。

就有網友表示：「這樣站進去擦雖然看似徹底，卻忽略了工作人員自身安全，若腳滑或被螯傷後果堪憂。」對此，該超市工作人員回應指出涉事海鮮區由個人承包，清潔作業由承包方員工負責。超市方面強調並不知情，平時也未注意到這類行為。

另外，工作人員坦言，赤腳進入水族箱並非正確清潔方式，不僅無法達到應有效果，也存在明顯的安全隱患。此外，超市方面也表示，事後已向涉事承包商通報此事，並對該名員工提出警告，未來如有類似行為將嚴懲處理。為回應顧客關切，該區域海鮮商品目前已全面下架。

