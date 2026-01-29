又來亂！中共再發動「聯合戰備警巡」 19共機搜擾台海周邊海域

即時中心／徐子為報導



國防部今（29）日表示，自1529時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。





這次中國軍方繼23日發動聯合戰備警巡後，一星期內再對台發動針對性軍事活動。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

