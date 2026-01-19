即時中心／温芸萱報導

國防部今（19）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（18）日上午6時至今日上午6時，共偵獲2架次軍機擾台，其中2架次逾越海峽中線進入西南空域；另有中國軍艦8艘在台海周邊活動。此外，昨日還偵獲1枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲2架次主戰機出海擾台；其中2架次逾越海峽中線，進入西南空域。



同時，在昨日上午還偵獲空飄氣球1枚，於上午8時30分於台中西北55浬處偵獲，高度1.6萬呎，朝東北方移動，並於上午9時45分消失。

廣告 廣告

另國軍還偵獲中國軍艦8艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





快新聞／又來亂！中國派10機艦、1空飄氣球擾台 2架次逾越海峽中線

中國解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





原文出處：快新聞／又來亂！中國派10機艦、1空飄氣球擾台 2架次逾越海峽中線

更多民視新聞報導

深度僅5公里！07:48高雄那瑪夏規模4.3地震 最大震度3級

蘆洲老夫婦「身中十多刀」陳屍客廳 兒子涉有重嫌警追緝中

最先進製程留台灣！台積電：依客戶需求擴大投資美國、未參與台美貿易協商

