又來亂！中國派20機艦、1空飄氣球侵擾 17日將發射火箭經過台灣

即時中心／温芸萱報導

國防部今（15）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（14）日上午6時至今日上午6時，共偵獲9架次軍機擾台，9架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，另有中國軍艦11艘持續在台海周邊活動。此外，上午時還偵獲1枚空飄氣球逾越海峽中線；中國更公告1月17日將發射1枚火箭經過我國。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲中國軍機9架次，9架次皆逾越海峽中線，進入北部、西南及東部空域。

同時昨日下午16時40分偵獲空飄氣球1枚逾越海峽中線，位於台中西北方55浬，高度約3萬呎，續向東方向飄行，並於晚間18時25分時消失。

另國軍還偵獲中國軍艦11艘次，持續在台海周邊活動。除此之外，中國還公告1月17日將在西昌衛星發射中心，發射火箭經過我國，預計在西太平洋飛行。

對此，國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

