又來亂！14架共軍機艦、1公務船擾台 1架次越過海峽中線

即時中心／何馨報導

國防部今（24）日公布中國解放軍在台海周邊海空領域動態，從昨（23）日上午6時至今日上午6時，共偵測到5架次中共軍機擾台，其中1架越過海峽中線進入西南空域；另外有中國軍艦共8艘及公務船1艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦與岸置飛彈系統嚴密監控與應處。





國防部在今日（24）上午發布新聞稿，公布中國解放軍在台海周邊動態；至上午6時為止，共偵獲5架軍機擾台，其中1架越過海峽中線進入西南空域。



此外，國軍還偵獲中國軍艦8艘、1艘任務船在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與對應。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）





