即時中心／潘柏廷報導

國防部今（15）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（14）日上午6時至今日上午6時，共偵獲3架次軍機擾台，其中1架次逾越海峽中線進入西南空域；另有中國軍艦8艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲3架次軍機擾台，其中1架次逾越海峽中線進入西南空域。

廣告 廣告

同時，國軍還偵獲中國軍艦8艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／又來了！中國派11機艦擾台 1架次越中線闖我西南空域

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

原文出處：快新聞／又來了！中國派11機艦擾台 1架次越中線闖我西南空域

更多民視新聞報導

初選輸贏「照品照行」！曝聲援林岱樺原因 林佳龍：勿讓風箏斷線

反制藍白聯手毀憲、削弱國安 卓揆深夜重話：將善盡「民主憲政守門人」職責

黃國昌竟問「提倒閣卓榮泰就會下台嗎」？律師傻眼直呼：這什麼87問題

