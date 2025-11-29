又來了！中國一早12架軍機闖空域 赴西太平洋「遠海長航」訓練
記者陳思妤／台北報導
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，遭國民黨主席鄭麗文痛批「在玩火」。然而，中國仍持續對台灣文攻武嚇，今（29）日又派出12架次軍機進入我國空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。
國防部從昨日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機26架次，其中23架次逾越中線，進入我北部、中部及西南空域，並有共艦8艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。
國防部稍早又表示，自上午7時40時起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
