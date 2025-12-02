又來了！藍白聯手提案「離島自貿區」 綠黨團反問：重大建設北京政府說了算？

民進黨團下午舉行「保台都被擋、賣台都通過」記者會，怒轟國民黨為中國開大門。（圖／袁維駿攝）

立院國民黨團及民眾黨團今早（2日）聯手將國民黨立委陳玉珍所提版本《離島建設條例》逕付二讀，主張設置國際醫療特區、開放外籍醫師執業及中資參與建設，引發討論。民進黨立院黨團書記長陳培瑜反問陳玉珍，在離島建設「自由貿易示範區」，只要縣市政府說的算，中央政府就要買單，那重大建設是北京政府跟她說了算？

立院藍白今再度聯手將國民黨立委陳玉珍版《離島建設條例》逕付二讀，該案增訂第18條之1，主張設置國際醫療特區、開放外籍醫師執業及中資參與建設，遭綠營質疑是為打造「一國兩制示範區」，要為中國產品洗產地。

民進黨團下午舉行「保台都被擋、賣台都通過」記者會，黨團書記長陳培瑜表示，藍白針對所有護台法案、預算都是擋擋擋，自己提出的賣台法案就一路衝衝衝。其中最荒謬的就是陳玉珍提出《離島建設條例》修法版本，提到要在金門、馬祖、澎湖3個離島建設「自由貿易示範區」，只要縣市政府說的算，中央政府就要買單。

陳培瑜指出，但重大建設是由縣政府說了算，或是陳玉珍以後當縣長說了算，還是以後北京政府跟她說了算，如何指定重大建設，以及建設位置，甚至是重大建設為了誰謀取利益和福利，陳玉珍都必須公開站出來說清楚講明白。

黨團幹事長鍾佳濱說明，據立法院程序委員會組織規程規定，關於政府提案、委員提案討論時間分配，並沒有所謂展緩列案作法，目前程序委員會是不合規章的。

黨團副幹事長沈伯洋提到，一個國家最重要的是「人流」、「金流」、「資訊流」，國民黨現在賣台法案一直過，人流部分，國民黨透過修改《國籍法》讓中配可以不用放棄國籍就能參政，用中配6改4讓中國人可以更快拿到台灣身分證。

沈伯洋接著說，金流部分就是《離島建設條例》，兩岸自貿示範區就是為了一國兩制後的金流來服務；資訊流部分，大家都知道中國對台灣資訊散播力度越來越大，這部分台灣非但沒有做好阻擋，國民黨還想讓紅媒更快取得正式地位。

至於未來如何應對國民黨團提案，沈伯洋坦言，人民現在非常焦慮，但大家先不用擔心，行政上能阻擋的一定要能夠阻擋，針對資訊流部分，社群平台、國家安全等，行政權一定會有強力措施應對；而金流部分，絕對不會讓中國金流可以透過《離島建設條例》輕易介台。

沈伯洋說，最麻煩的是人流，因為《國籍法》和中配，最後影響的是選舉，舉辦選舉的中選會是獨立機關，到時候光行政權不一定能擋下來，這可能是國人現在最需要關注的。



