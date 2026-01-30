又來破壞兩岸和平! 中共再發動「聯合戰備警巡」19架共機竄飛擾台

中國軍方空警-500電戰機。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中共對台文攻武嚇不斷持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台。而近日共軍高層動盪，但擾台動作仍未停止。國防部29日晚間表示，自下午3點29分起，陸續偵獲19架次中共軍機，配合軍艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」擾台。

國防部發布新聞稿說明，自29日下午3點29分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

中國國防部24日宣布，中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立嚴重違紀違法，對2人立案調查。中共中央軍事委員會領導班子已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。中國國防部發言人蔣斌29日在記者會上強調：「堅決查處張又俠、劉振立是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現」。

對於解放軍大清洗是否影響兩岸關係，蔣斌重申，「和平統一、一國兩制」是中國解決台灣問題的基本方針，是實現中國統一的最佳方式。中國願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。

