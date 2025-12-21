又來？北捷古亭站傳有人吼叫 民眾驚「警方持盾上車」捷警證實了

即時中心／黃于庭報導

北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，27歲的凶嫌張文蓄意投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於作案後墜樓不治，社會大眾紛紛擔心出現「模仿效應」。未料，昨（20）日北捷古亭站又傳出，警方持盾牌上車驚動旅客；而事後捷警也證實此事，並說明事發原因。

據悉，昨晚20時28分，捷警獲報稱古亭站有名男子於車廂內大聲吼叫，立即趕赴現場處理。經了解，該名旅客弟弟表示其兄疑不勝酒力，說話音量較大，故車廂旅客按壓對講機通報。經捷警到場勸導該男冷靜後，經站長評估能繼續載送，該2名旅客自行搭乘至捷運大橋頭站出站。

捷警呼籲，若民眾於捷運系統發現可疑人、事、物，可立即通知捷運站務人員或保全，或撥打110報案電話，捷運警察將立即到場處理。

對此，北捷說明，古亭站往迴龍方向列車，旅客按壓車廂對講機，反映車廂內2名男子在車廂來回走動，經確認為酒醉旅客講話聲過大，遭同行友人協助勸阻。後續旅客已搭乘列車離站，該事件未影響營運。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

