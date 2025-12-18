即時中心／林耿郁報導

基隆市暖暖溪今（18）日清晨出現大量白色泡沫，由於下游將匯入基隆河，引發外界擔憂民生用水恐再受汙染。自來水公司表示，基於預防原則，已暫停八堵抽水站取水，改由新山水庫供應用水，目前一切正常。

又是基隆？11月27日，基隆剛剛發生油汙染事件，造成大量居民無水可用；沒想到今晨6時許，基隆水源橋下的暖暖溪水面，又驚現綿密白色泡沫，隨水流向下游擴散。

民眾擔心疑似遭不明廢水污染，隨即通報相關單位；環保局獲報後，立即派員到場設置攔油索並採集樣本，展開調查。

廣告 廣告

自來水公司指出，暖暖溪最終將匯入基隆河，且目前泡沫來源尚未釐清，為確保飲用水安全，已先行停止八堵抽水站取水，改由新山水庫供水，因此暫時不會再出現斷水問題。

至於泡沫來源，民眾懷疑有不肖業者偷排廢水。但消防局表示，今天凌晨2時許，暖暖街281巷曾發生電線走火事故，消防人員在救災過程中，確實短暫啟用化學泡沫系統約5秒鐘，不排除泡沫經排水系統流入河川導致。

但是這麼短暫的使用泡沫，是否足以造成大範圍泡沫汙染？仍有待環保單位進一步確認。

基隆市環保局表示，目前已完成水體樣本採集，將送交檢驗，以釐清是否含有清潔劑、界面活性劑或其他污染物，並持續追查是否涉及違法排放行為，待檢驗結果出爐後，將對外進一步說明。

快新聞／又來？基隆暖暖溪再現大量不明泡沫 工作人員下水拉攔油索

工作人員冒著寒冷下水拉設攔油索。（圖／民視新聞）

原文出處：快新聞／又來？基隆暖暖溪再現大量不明泡沫 工作人員急下水拉攔油索

更多民視新聞報導

影響2週! 八堵抽水站今起恢復白天抽基隆河水

查油污案搜貨輪廢油回收公司 檢聲押5人2交保

基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押

