又來！太平山「宜專一線」坍方 近200人困山上

宜蘭太平山森林遊樂區的「宜專一線」，12/7凌晨發生土石崩落。（圖／東森新聞）





宜蘭太平山森林遊樂區的「宜專一線」，12/7凌晨發生土石崩落，阻斷雙向交通，這條路是太平山最重要的條聯外道路，坍方也導致了將近200位民眾受困山莊。而宜專一線同路段，在一個月內竟然已經發生三次坍方。

落石不斷從邊坡滑落，工程人員馬不停蹄，使用怪手將石塊泥沙向外清運，一刻都不敢停下。一旁落石已經堆成一座座小山丘，綠色植被更在山壁上，搖搖欲墜。

山壁上大小土石一路傾瀉而下，將雙向道路全都覆蓋，連警示用的三角錐都被壓扁，甚至路旁護欄也被砸到彎曲變形，工程人員搶時間通路，卻等於是冒險清運。

這裡是宜蘭太平山國家森林遊樂區內的宜專一線，8.5公里處，在12/7凌晨四點多，邊坡再度坍塌，造成約40公尺路段交通受到影響。

太平山莊經理阮名揚：「本分署已經有請廠商派機具進行搶通，預計（12/7）下午兩點可維持恢復單線雙向通車。」

宜專一線是進出太平山國家森林遊樂區的唯一要道，山頂一片霧茫茫，氣溫甚至只剩八度，目前山莊更傳出有131位遊客以及63位員工，將近200人受困，預計下午兩點搶通後，會先行安排遊客下山。

不過同一條路同一個路段，一個月內已經三度崩塌，早在11/16甚至是五天前的12/2，都曾經大面積土石崩落，數次讓太平山緊急休園。

民眾：「（道路有常坍方的話），（你們會想要去玩嗎），不會，（怎麼說），怕那個土石流，開車不安全。」

不只山上遊客膽戰心驚，原先預訂上山的遊客也被迫修改行程，遊客對景區的安全性大打問號。

