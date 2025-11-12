「又來一次家園全毀...」宜蘭蘇澳水淹半層樓！颱風炸出15年前惡夢 軍方出動兩棲戰車救人

蘇澳地區暴雨成災，火車站前積水直逼半層樓高，軍方派出兩棲戰車與救生艇連夜搶救受困居民，街頭一片汪洋成「水上都市」。（翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭昨（11日）傾盆大雨不斷，短短數小時內累積雨量飆破700毫米，導致多地陷入水鄉澤國。蘇澳地區災情最為慘重，火車站前積水竟淹到半層樓高，市區中油、全聯一帶更成重災區。

不少民眾無奈嘆道：「15年前梅姬颱風那場災難又來了」「家園又再一次被水淹，蘇澳的排水系統到底是怎麼排的？」

軍方出動AAV7兩棲戰車 連夜救援受困民眾

蘇澳鎮公所指出，昨日午後暴雨未歇，災防中心電話響個不停，鎮公所、消防與軍方輪番出動。入夜後雨勢更猛烈，為救出受困居民，陸軍第153旅緊急派出AAV7兩棲戰車與救生艇，在里長引導下前往中山路及火車站周邊低窪區搶救。

「鳳凰」颱風外圍環流肆虐，蘇澳市區成澤國。（翻攝自蘇澳鎮公所臉書）

據統計，自前天（10日）凌晨至今（12日）凌晨3點10分，蘇澳累積雨量高達774.5毫米。鎮公所表示，目前已收容超過百名災民於公所3樓與蘇西活動中心，並在軍方與縣府協助下，於深夜送來物資供應。

網友痛批排水系統失靈：「15年了還是老樣子」

災情畫面曝光後，網友湧入留言區留言：「上次大淹水已經15年前，怎麼又來一次？」「分洪道再不發包，以後還會重演！」「我們還能撐幾次這樣的毀滅？」許多人感嘆，這場雨不只是天災，更是人為的反省警鐘。

此外，根據《三立新聞網》報導，宜蘭南方澳災情同樣嚴峻，部分民宅被土石流沖毀，居民悲嘆「沒房子住了」，盼政府能盡速協助復建與安置。

