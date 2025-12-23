又來！男子發驚悚貼文喊「該提倡殺人正義」 調查局火速逮人送辦

男子發驚悚貼文喊「該提倡殺人正義」，調查局火速逮人送辦。（調查局提供）

凶嫌張文19日在捷運台北車站附近犯下恐怖的隨機攻擊案件釀多人傷亡，而近期模仿效應頻起，法務部調查局今（23）日表示，台北市調查處有發現民眾在社群平台張貼「張文為什麼不等跨年開車撞人」等文，因此立刻立刻分案追出PO文者是一名林姓男子，隨後將林男拘提到案，稍早解送地檢署複訊中。

法務部調查局指出，台灣社會近日發生重大無差別攻擊事件，其後衍生多件模仿恐嚇、危害公共安全訊息於網路上散布，調查局迅速應變成立1219反恐專案。

台北市調查處昨日凌晨發現有人於網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」及「隨機殺人預告」等言論。

法務部調查局表示，上述言論已涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，經溯源查悉士一名林姓男子所為，隨即報請台灣士林地方檢察署「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官劉東昀及愛股檢察官薛人允指揮偵辦，並會同士林分局偵查隊執行搜索、拘提林男到案，今日詢畢解送檢方複訊中。

調查局呼籲民眾切勿恣意散布、轉傳涉及恐嚇、暴力危安等易造成公眾恐懼擴散之訊息，共同讓社會儘快從重大事件中平復，回復安定秩序。

