又來！陳抗常客陳國榮又衝北車旁天橋要跳 累壞警消

身為「0206期權受害自救會」成員，指控台灣期貨交易所違反亂紀，多次做出激烈抗議手段的男子陳國榮，繼昨（４日）在台北車站旁天成飯店邊的天橋鬧輕生後，今天上午又再來一次。

抗議手段、範圍遍及前任總統蔡英文、現任總統賴清德出現的場合，陳國榮表現訴求的手法相當激進，昨天才在台北車站旁天成飯店邊的天橋鬧輕生，被警消救下帶回派出所保護管束，今天又再來一次。

據了解，他今天一大早再次站在同個地點，警消獲報只得基於職責再次趕來，而昨天他被帶回派出所後，警方通知其女兒來將其帶回但被拒絕，今日是否又無人聞問，詳細仍待警方出面說明。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

