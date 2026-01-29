「又俠之禍」：虛假戰力與政治現實的交錯
湯名暉／東協經濟貿易文化發展協會研究員
2026年1月下旬，中共中央軍委第一副主席張又俠被官方突然宣布落馬。消息震撼輿論，各種傳言四起，包括他「裡通外國」泄露核機密、策動政變，甚至反對習近平武力統一台灣等說法。特別是所謂張又俠與軍方高層反對「犯台」的揣測，被視為與習近平決裂的原因。
然而，張又俠與習近平淵源深厚，曾被視為其在軍中的「壓艙石」；即便兩人最終決裂，也會有觸及政治和人性原則的基本因素。張又俠落馬的真正原因在於其對解放軍戰力的誇大造假，以及系統性的欺瞞。
此外，張又俠與其黨羽的背景，若沒有辦法以戰爭來創造他者，就沒有辦法創造專項謀取私利。吃空餉還是中國軍事史常見的腐敗，明清兩朝末期的軍頭都是如此。
一、軍紀新規聚焦「戰鬥力打假」釋放的信號
在張又俠出事之後，北京當局迅速出台針對虛假戰力問題的紀律條例。2025年12月，中央軍委頒布新修訂的《軍隊執行<中國共產黨紀律處分條例>的補充規定》，自2026年1月1日起施行。該《補充規定》明確提出要「聚焦向戰為戰」，強調在党委領戰、務戰以及戰鬥力治虛打假等方面建立嚴明紀律。
換言之，虛報戰備、造假戰力等行為將受到嚴懲。軍方喉舌《解放軍報》報導此規定時也指出，其重點之一就在於糾治戰鬥力方面的虛假和不實。中共往往「缺什麼就喊什麼」，如今高調強調打擊虛假戰鬥力，正說明解放軍內部普遍存在戰力造假的嚴重問題。近期提出的新紀律，便是針對張又俠一類「欺上瞞下」行為所提出。
二、武漢潛艦沉沒與火箭軍醜聞：虛假戰力浮出水面
梳理過去幾年解放軍的裝備事故與戰備醜聞，張又俠作為總裝備部出身，無法推諉相關責任。首先，2023年發生武昌造船廠潛艦沉沒事件，中國正在建造的最新型「周級」攻擊型核潛艇下水後不久即發生沈沒。雖然中方最終將潛艇打撈起來，但事故勢必導致該型號服役推遲數年，凸顯出解放軍裝備研製驗收中的虛假浮誇和監管失靈。
其次是火箭軍的飛彈醜聞。2024年初，彭博社援引美國情報機構報告披露，解放軍火箭軍內部貪腐嚴重到用水替代液體燃料灌注飛彈，導致許多飛彈形同虛設。旅美前解放軍軍官姚誠進一步證實，飛彈燃料被濫用是軍中公開的秘密，不少固體、液體燃料被高層挪作他用，拿去給首長家庭打火鍋、送禮，甚至倒賣牟利。在張又俠主管裝備發展期間，大量軍費被貪腐侵蝕，許多新式武器看似列裝，其實性能大打折扣，虛假戰鬥力已是嚴重問題。
除了飛彈領域，無人機及戰機研發也頻頻遇挫，反映出張又俠時期裝備系統存在的品質與管理問題。以外銷中東的「彩虹-4」察打一體無人機為例，雖價格低廉一度暢銷，但伊拉克購入12架後只有1架能正常運作，維護困難導致幾乎全軍覆沒；約旦更因性能不佳乾脆將該型無人機全部轉售他國。中國號稱尖端的軍用無人機尚且如此品質，可見國產裝備質量管控問題嚴重。
解放軍空軍的所謂殲-20隱形戰機，多年來因發動機「心臟病」問題遲遲無法充分達成設計性能，一直使用落後的俄製或早期國產發動機，難以比肩美國第五代戰機的水準。儘管官方對殲-20讚譽有加，但實際戰力遠未達宣稱的先進水準，中國的航母艦載機仍有升力不足的問題。
以上種種案例表明，解放軍的裝備現代化很大程度流於形式主義，看似大幅提升軍備，實則隱患累累、戰力浮虛。不少武器裝備成了「面子工程」，主要滿足對內政治虛傳。張又俠對習近平所作的軍備彙報與戰力評估，長期摻雜虛假，嚴重誤導戰略判斷，在多次的演習被發現無法完成任務，或是與預期的性能有落差。
三、「親俄」誤導決策 中國失去國際戰略空間
除了軍事力量建設上的虛假浮誇，張又俠在戰略導向上也可能對習近平產生誤導作用。張又俠素以對俄關係密切著稱：2017年接任軍委副主席後，中俄兩軍高層互動多由他牽頭率團訪俄，在北京接待來訪俄軍領導；他多次出席中俄聯合軍演、軍事合作會議等場合，成為中共軍中最主要的「親俄派」代表人物。
2017年訪俄會晤普京時，張又俠高調表示中俄兩國關係處於「歷史最好時期」，兩軍合作成果顯著，中方願與俄方繼續加強協作，共同維護兩國安全利益。他主導下的中俄軍事合作涵蓋聯合演習、軍售技術等方方面面，使解放軍對俄軍事依賴程度頗深。
然而，這種一邊倒的「親俄」傾向在俄烏戰爭背景下使中國外交陷入被動。據傳在2022年俄烏衝突前後，張又俠等人向習近平強調中俄軍事聯盟的重要性，或高估俄軍實力，導致習政府在國際舞台上過度押注莫斯科。
當俄軍在烏克蘭陷入苦戰、久攻不下時，中國卻因此前站隊俄國而遭西方譴責、聲譽受損。同時，解放軍自身也從俄軍表現發現許多類似的腐敗低能問題，例如：後勤不力和指揮僵化等，不得不重新審視武統台灣的勝算。
然而，張又俠向上報告的資訊和建議存在嚴重偏頗。對內，他報喜不報憂，讓習近平高估解放軍可以速戰速決的能力；對外一味強調中俄同盟，導致中共忽視國際戰略上的靈活空間。如此雙重誤導，使中國近年對台、對美策略出現搖擺和誤判，外交上陷入進退失據的困境。前國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉，就曾因為帶頭反對支持俄國戰爭被點名處理。
習近平近來大肆清洗包括張又俠系統的將領，正反映其對過去戰略判斷失誤的憤懣。張又俠作為過去十年解放軍對俄路線，以及對台強硬路線的主要執行者，在他倒台之後形成的中上層千餘名空缺，正好能成為年輕世代晉升的空間。但是前提得是能在忠誠以外廣開言路，這正是威權體制最難實現之處。
四、虛假戰力的清算與政治現實
張又俠的問題在於長期以來透過虛假戰力向習近平邀功請賞，建立虛假項目營私私利，從而導致一連串戰略誤判。在張又俠主管下，解放軍裝備建設表面風光實則隱患叢生，大國軍力形象很大程度靠粉飾堆砌。這種對上欺瞞、對下失職的行為，不僅助長了軍中貪腐歪風，更直接危害了黨對軍隊的絕對領導權威。因此，官方通報對張的措辭極其嚴厲，指其「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，造成「極為惡劣影響」。
由他一手打造的虛假戰力和國際環境，讓北京在對台決策上冒進卻難以收場，對美戰略上誤判對手決心，對俄關係上進退失據，對內治軍上養痈遺患。這些失誤的累積，使得中共在內外困境中背負巨大壓力。
面對如此局面，習近平顯然需要一個替罪羊來卸下歷史包袱。解放軍當年支持習近平「當20年領導」是有附帶條件的，即要求他最終完成「收復臺灣」的歷史使命。展望2027年的中共二十一大，習近平勢必面臨的質疑，中國當前的國內氣氛也不可能不計成本的推動。因此，他迫切地以反腐和整軍名義切割張又俠勢力，將此前延誤戰機、弄虛作假的罪責推給這批軍中高層。
因此，張又俠之倒台宛如當年德國的「長刀之夜」，顯示習近平為鞏固軍權不惜對親信開刀以平息眾怒。通過清洗張又俠及其同夥，習近平既向黨內軍內交代嚴懲虛假戰力、整頓軍風，以避免更大動蕩，同時也對外宣示決心，減輕其在臺海問題上「失信於軍」的壓力。
最後，中國歷史上的君王，晚年通常都不信任手握兵權者，為了維護有利於己的歷史評價，或是為繼位者打造政治環境，通常會有一波清算。同樣作為政權第五代領導人的漢武帝，晚年藉由「巫蠱之禍」清除衛家勢力，朝中前後十萬人受到牽連，此次的「又俠之禍」，將來在史籍的評價將與之相當。
