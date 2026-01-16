又傳台灣人在日當詐騙車手！ATM提領約18萬 遭警逮正著

再傳台灣人在日本當車手被逮，日本警方證實，一名涉嫌使用不法取得的提款卡、從ATM多次提領現金的台灣男子，15日被山形縣酒田警察署逮捕。

日本山形縣酒田警署。（圖／翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，警方表示，遭逮捕的是台灣籍、自稱無業的徐宇（音譯，ジョユイ），現年27歲，徐男因涉嫌竊盜罪名遭警方追加拘捕。

調查指出，徐嫌於去年10月14日至15日期間，分3次在東京都台東區內設置的ATM，使用非法取得的提款卡，提領現金共計91萬2000日幣（約18.1萬台幣），警方認定其行為已構成竊盜。

酒田警察署說明，警方原本正在偵辦一起「冒充警察或公務人員詐騙現金」的特殊詐騙案件，過程中發現徐男涉案，進一步蒐證後將其再度逮捕。警方指出，該類詐騙手法多以假冒警方或金融機構人員，騙取被害人現金或金融卡，隨後迅速提領款項，警方將持續追查徐男是否涉及其他同類案件，並釐清其背後是否存在犯罪集團。

事實上，日本近期屢傳台灣人當車手被捕事件，上月山口縣下松市一名80多歲老婦在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助警方當場逮捕2名台灣男子，年齡分別為19歲與18歲，均未滿20歲。

