又傳急診暴力！醉男拒醫「重拳打飛」男護理師 害腦震盪慘摔病床

記者陳佳鈴／台中報導

男患者清晨因與妻子爭吵後自殘，被送往急診救治，沒想到卻爆打醫護人員。(圖/翻攝網路)

台中澄清醫院中港院區昨（21日）發生一起離譜的急診暴力事件！一名酒後自殘的男子，就醫時因情緒失控，竟在急診室內大鬧。他先是企圖追打醫師未果，隨後將怒氣發洩在無辜的護理人員身上，一記重拳直接將一名男護理師「打飛」至病床上。該名護理師當場倒地不起，經檢查確診為腦震盪且有頭部外傷，目前仍住院觀察中。院方對此表達強烈譴責，將協助同仁提告到底。

回顧事發經過，該名男患者清晨因與妻子爭吵後自殘，被送往急診救治。醫師診療期間，患者藉著酒意拒絕配合，甚至起身企圖攻擊醫師，但在第一時間被閃過。隨後，詹姓男護理師好意向患者妻子說明止血與治療流程，不料患者突然暴走，從門外衝入並朝詹男頭部猛力揮拳。

廣告 廣告

詹姓護理師整個人被「打飛」跌坐在旁邊的病床上，痛到無法起身。(圖/翻攝網路)

目擊者形容，拳頭力道之大，詹姓護理師整個人被「打飛」跌坐在旁邊的病床上，痛到無法起身。現場另一名男護理師見狀，奮不顧身直接「飛越」護理站櫃台衝出阻擋，才未釀成更嚴重傷害。警方獲報趕抵後當場將施暴男子逮捕。

澄清醫院副院長蔡哲宏痛心表示，受傷的詹姓護理師是資深同仁，一心只想著幫病人止血，卻換來腦震盪、噁心嘔吐的結果。院方強調絕不姑息醫療暴力，已保全相關證據，將全力支持護理師提出傷害告訴，捍衛醫護人員的人身安全與尊嚴。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

三立新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

男為省拖吊費竟「自撕封條」鑽車裝睡！警曬鐵證曝光多一條前科

保險公司臉好腫！公務員「A到車」 保險公司提告求償卻慘敗

驚悚瞬間！員林客運猛撞左轉轎車 「旋轉180度」車門整片剝落險成廢鐵

台中虎媽囚21歲女兒浴室「活活餓死」 伴屍3日沖地洗屍 2罪起訴

