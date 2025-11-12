又傳文物遭竊！6件羅馬古雕像被盜 敘利亞國家博物館急封館
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合外電報導
繼法國巴黎羅浮宮遭竊後，敘利亞首都大馬士革國家博物館（National Museum of Damascus）也傳出古文物遭竊的消息，官員周二（11日）向外媒透露，位於古典展廳內6件可追溯至羅馬時期的古代雕像被盜，但並未說明被盜文物具體內容。目前官方正已積極展開調查，博物館也暫時關閉，以便當局進行全面調查，預計下周才重新對外開放。
根據美聯社報導，敘利亞文物和博物館總局2名官員匿名指出，這起竊案發生在週日（9日）晚間，因為古典展廳其中一扇門損毀，才驚覺發生偷竊事件，共計6尊大理石雕像不翼而飛。法新社則指被竊的物品被形容為金條，博物館基於安全原因已暫時關閉，預計下周重新開放，政府已成立專案小組調查，博物館幾名員工和保全被拘留訊問。
一名消息人士告訴法新社，被盜竊的古典展廳是博物館重要展廳之一，收藏的文物可追溯至希臘化時代、羅馬時代和拜占庭時代。
美聯社指出，敘利亞國家博物館是敘利亞最大的博物館，在長達14年內戰期間，為避免遭洗劫，當局安裝金屬大門和監視器，還從各地搜集古文物到首都大馬士革。內戰在去年年底結束後，博物館於今年1月8日才重新對外開放，沒想到竟發生竊盜案。
《時代》（TIME）報導，敘利亞擁有豐富的歷史文化，共計六個聯合國教科文組織世界遺產，其中包含被伊斯蘭國組織摧毀的帕米拉遺址（Site de Palmyre），以及首都大馬士革本身。據國際博物館協會（International Council of Museums, ICOM）稱，過去一年來，敘利亞出現了「文化物品」黑市，透過非法挖掘的古物被出售，假文物也層出不窮。
