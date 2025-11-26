又傳熊攻擊致死案！新潟縣一登山客失蹤 被發現倒臥在地臉上多處抓痕
編譯張渝萍／綜合報導
日本又傳熊攻擊登山客致死案例！綜合《朝日新聞》、《產經新聞》25日報導，新潟縣警新發田署25日表示，該縣胎內市山區一名男子被發現倒地身亡，且遺體臉上有多處抓傷痕，研判是慘遭熊攻擊致死。
獨自登山疑遭熊攻擊身亡
事發地點位於飯豐連峰山區 ，55歲的男子佐藤靖23日獨自登山原定當日返回，但因友人直到24日都遲遲聯繫不上他而報警。經過警消搜救，發現該名男子倒臥在距離登山道約100公尺的山區。
報導指，因為附近有人曾目擊熊出沒，且佐藤臉上與頸部有抓傷，因此警方正朝熊攻擊可能性展開調查。
根據日本環境省自4月統計的數據，至今至少有12人遭熊殺害、196人被攻擊。
🇯🇵🐻 Recently, there have been more and more bear attacks in Japan. This is starting to become a serious problem in a lot of places.
One of our biggest problems is the lack of hunters. Most younger people have no interest in hunting. pic.twitter.com/LzNE6llK8z
— 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) October 23, 2025
近400公斤巨熊被捕獲
另外，根據共同社26日報導，日本北海道苫前町25日捕獲一頭巨大雄性棕熊，重達380公斤、體長約1.9公尺，體型相當嚇人。據北海道政府稱，成年雄性棕熊一般體重為150公斤至400公斤。
報導指，該區域自從夏季，就屢次發現有400公斤左右的巨大棕熊出沒，跑出來偷吃牛飼料。這次被抓到的棕熊疑似是上次差點捕獲的那頭。
札幌市25日已召開探討棕熊對策的會議。該市說明稱，本年度截至當天傍晚的市內棕熊出沒事件已達共計358起，包括確認目擊、足跡或糞便痕跡等。該市分析認為樹木果實歉收導致熊在市區周邊出沒。
