又傳熊攻擊致死案！新潟縣一登山客失蹤 被發現倒臥在地臉上多處抓痕

日本又傳熊攻擊登山客致死案例！綜合《朝日新聞》、《產經新聞》25日報導，新潟縣警新發田署25日表示，該縣胎內市山區一名男子被發現倒地身亡，且遺體臉上有多處抓傷痕，研判是慘遭熊攻擊致死。

日本又傳登山客疑遭熊襲擊致死案。圖為示意圖，非當事熊。（圖／翻攝自X平台 @pubity）

獨自登山疑遭熊攻擊身亡

事發地點位於飯豐連峰山區 ，55歲的男子佐藤靖23日獨自登山原定當日返回，但因友人直到24日都遲遲聯繫不上他而報警。經過警消搜救，發現該名男子倒臥在距離登山道約100公尺的山區。

報導指，因為附近有人曾目擊熊出沒，且佐藤臉上與頸部有抓傷，因此警方正朝熊攻擊可能性展開調查。

根據日本環境省自4月統計的數據，至今至少有12人遭熊殺害、196人被攻擊。

近400公斤巨熊被捕獲

另外，根據共同社26日報導，日本北海道苫前町25日捕獲一頭巨大雄性棕熊，重達380公斤、體長約1.9公尺，體型相當嚇人。據北海道政府稱，成年雄性棕熊一般體重為150公斤至400公斤。

報導指，該區域自從夏季，就屢次發現有400公斤左右的巨大棕熊出沒，跑出來偷吃牛飼料。這次被抓到的棕熊疑似是上次差點捕獲的那頭。

札幌市25日已召開探討棕熊對策的會議。該市說明稱，本年度截至當天傍晚的市內棕熊出沒事件已達共計358起，包括確認目擊、足跡或糞便痕跡等。該市分析認為樹木果實歉收導致熊在市區周邊出沒。

