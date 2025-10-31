又傳狗咬人! 2歲男童遭黑狗撲倒狂咬 臉多處撕裂傷

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

又發生狗咬傷人的事件，這次受害者是一名２歲大的小男童。嘉義縣義竹鄉中平中庄中興宮29日晚上舉辦平安宴，小男童跟著家人去吃辦桌，一隻黑狗突然闖入，將他撲倒狂咬，造成臉部多處撕裂傷，男童被緊急送醫急救，縫了兩百多針。。而這隻闖禍的黑狗是一名失智老婦人所養，現在也被動動防治所人員帶走。





又傳狗咬人！2歲男童遭黑狗撲倒狂咬 臉多處撕裂傷急送醫救治

小男童跟著家人去吃辦桌，一隻黑狗突然闖入，將他撲倒狂咬，造成臉部多處撕裂傷，縫了兩百多針。（圖／民視新聞）

廣告 廣告





「嗚～嗚～ 阿嬤！」醫護人員幫忙清創傷口，男童痛得哇哇大哭，不斷叫阿嬤，讓人看了好心疼，阿嬤在一旁不斷安撫。2歲大的男童，臉上好幾處撕裂傷，其中一處還在右眼底下，差點傷到眼睛，清創後縫了兩百多針，而這些傷竟然是被狗咬的。29日晚上，嘉義縣義竹鄉中平中庄中興宮為中壇元帥祝壽，在廟口舉辦平安宴，小男童的阿公就是廟方主委。事發前小男童還開心的在現場跑來跑去，後來一隻黑狗走進現場，沒過多久，就看到一群人很慌張，男童被母親抱起來，由家人開車送醫急救。目擊民眾說，被那隻狗咬成這樣，夭壽，整張臉都是血，流到這裏，看了很不捨。」男童阿公同時也是廟宇主委謝先生說，「血都是用噴的，在這裏吃無緣無故，沒看到我孫子拿吃的東西，他走到邊邊就被撲倒在地，牠咬了之後又扯，扯出一條傷口，這裏還有一個貫穿的洞。」





又傳狗咬人！2歲男童遭黑狗撲倒狂咬 臉多處撕裂傷急送醫救治

這隻闖禍的黑狗是一名失智老婦人所養，現在也被動動防治所人員帶走。（圖／民視新聞）

「很恐怖，應該抓起來！」咬傷人的黑狗現在已經用嘴套套起來，牠不是流浪狗，而是當地一名失智老婦人所飼養，平常就像這樣，沒有繫繩，讓牠在社區跑來跑去。一年前辭掉工作，回家照顧母親的飼主女兒感到很抱歉，「很意外，真的我也很抱歉，我真的很抱歉．說實在話，顧一個失智者就已經很那個了啦，她會去把狗鍊解開，我媽會自己放開狗。」嘉義縣動植物疾病防治所長林珮如說，「該犬隻出入公眾場合，如果沒有七歲以上的人伴同，就涉及動保法有關疏縱的規定，最高可開罰到一萬五。」飼主女兒同意將狗交給動物防治所處理，防治所也立即派員將狗帶回，避免牠再留在社區傷人。













原文出處：又傳狗咬人！2歲男童遭黑狗撲倒狂咬 臉多處撕裂傷急送醫救治

更多民視新聞報導

東石.布袋成候鳥遷徙天堂 嘉義縣觀光局推親子賞鳥行程

車諾比禁區驚見藍狗！一週內毛色突變疑染化學物質

2025年標竿城市! 翁章梁滿意度83.3高分蟬聯第一

