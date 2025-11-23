又傳疑似隨機砍人！台中女公園遇襲 豐原警全力追查嫌犯身分

台中豐原發生男子疑持美工刀隨機攻擊事件。（示意圖／Pixabay）

台中市豐原區朱姓女子今天在臉書社團PO文說，在豐原區翁明公園遇到隨機攻擊，有不明男子拿出美工刀大叫，提醒大家要多留意。豐原警分局表示，已調閱監視器畫面，全力追查嫌犯身分中。

朱女子在臉書豐原好康聯盟社團（原創正版社團）PO文說，她在翁明公園遇到隨機攻擊，身穿長袖長褲的男子，目測約50幾歲，皮膚黑黑髒髒，頭髮不多但很炸，騎一輛黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，還手持一支綠色的美工刀說要殺人。

她說，事發經過是自己和朋友停好機車後，男子直接有目標性的衝撞她朋友機車，她當下說要報警叫他不要騎走，男子一拳往她臉上揮，還抓她的頭髮想要拖她走，更嗆「誰敢報警！我要殺人了」。

她表示，感謝翁子派出所的警員隨即趕到，她提醒大家，如果在路上有看到疑似上面特徵的男性要小心，她說真的很誇張，如果今天是老弱婦孺遇到該怎麼辦。

豐原分局表示，翁子派出所今天上午11時32分接獲報案指稱，在豐原區圓環北路往翁明公園方向路段，有民眾遭不明人士攻擊，據了解是一名女子步行經過該處時，遭一名騎腳踏車、年約40至50歲男子擦撞。

該男子先擦撞女子停放的機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎腳踏車逃逸。警方獲報後，已立即調閱沿線監視器，全力追查犯嫌身分中。

女子在臉書分享遭隨機攻擊事件。（圖／翻攝自豐原好康聯盟社團（原創正版社團））

