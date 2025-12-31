又傳行動電源自燃！桃機第一航廈爆炸聲傳出 旅客手部燙傷

桃園機場第一航廈30日晚間發生旅客背包中行動電源自燃的意外。（警方提供）

又傳行動電源自燃。桃園國際機場第一航廈出境大廳昨（30）日晚間發生驚魂意外，一名準備出境的旅客隨身包包內行動電源突然自燃，現場一度傳出爆炸聲並瀰漫煙味，所幸警消迅速到場處理，火勢很快受控，僅旅客手部輕微燙傷，未影響航廈營運。

事發時間為晚間10時35分左右，地點位於第一航廈出境大廳6號櫃檯附近。航空警察局接獲通報後立即派員趕赴現場，初步發現並非燃放煙火，而是旅客側背包內的鋰電池行動電源不明原因冒出火花。目擊民眾指出，當時突然聽到「砰」的一聲，隨後聞到明顯燒焦味，不少旅客受到驚嚇紛紛起身查看。

行動電源為何會自燃？

警方表示，該名旅客發現異狀後曾嘗試自行踩滅火勢，員警到場時已將背包放置地面，隨即封鎖現場並通報機場消防隊。消防人員到場後，將行動電源取出並置於水桶中降溫，確認未再復燃後解除警戒。初步研判，起火原因疑與行動電源內鋰電池碰撞導致異常有關。

該名旅客左手有輕微燙傷，在航空警察陪同下前往機場內聯新醫院就診，經簡易包紮後已無大礙，自行離去。

桃園機場公司表示，相關單位第一時間啟動應變機制，隔離現場、加強排風並維持動線順暢，整體機場營運未受影響。適逢元旦疏運期間，提醒旅客行動電源及備用鋰電池禁止託運，須隨身攜帶，搭機前應檢查是否有膨脹、破損或異常發熱情形，以確保航程與公共安全。

