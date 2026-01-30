又傳診間暴力！南投醉漢東華醫院急診室止血 痛毆2護理師

南投竹山鎮東華醫院發生急診室暴力，醉漢止血時對護理師罵三字經、揮拳毆打。示意圖，廖瑞祥攝



南投縣竹山鎮今天（1/30）發生醫療暴力事件，50歲蕭姓男子酒醉撞上額頭流血，被送往東華醫院急診室處理，2名男性護理師協助止血時，蕭男突然大聲咆哮、罵三字經，更出拳毆打護理師，院方報警，警方到場後蕭男持續抵抗，甚至攻擊警員，最後被壓制在地，依《醫療法》及傷害罪移送法辦。

蕭男今天上午7時50分由救護車送往東華醫院就診，檢傷發現左額有3×1公分撕裂傷，深度0.5公分且持續流血，醫師指示需要縫合，粘姓、鍾姓專科護理師和曾姓護理師連忙協助止血。

廣告 廣告

不料，渾身酒氣的蕭男不停對醫護人員辱罵三字經、五字經，護理師持續為蕭男止血，但蕭男仍不停飆罵，還拉扯醫療器材，醫護人員制止時，蕭男出拳擊中粘姓護理師頭部、下巴，造成他頭部暈眩，曾姓護理師則是左手肘被抓傷挫傷，醫院報警處理。

竹山警分局延平派出所警員到場後，蕭男仍不配合，持續拳打腳踢，護理人員好不容易幫蕭男打破傷風針，雖然予以約束仍無法靠近，蕭男拒絕治療，最後自行離院。但警員陪同蕭男出院時，他卻想出手攻擊警員，當下被警員壓制並帶回警局，訊後依《醫療法》及傷害罪移送南投地檢署偵辦。

院方表示，醫療暴力零容忍，除了在第一時間通報警方，受傷護理師也已驗傷提告，院方致贈慰問金，並提供相關法律協助，以維護醫療人員安全，杜絕診間暴力。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

比霸王級寒流更猛！美國模式預測2/9「台灣平地可能達0℃」 粉專：相當誇張

喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死

才在合約官司中勝訴…韓女歌手牟秀珍驚傳過世 死因不公布