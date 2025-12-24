又傳退降赴中! 陳廷寵參加抗日研討會 退輔會:抗戰英雄在台灣

政治中心／綜合報導

又有退將赴中，退將陳廷寵赴中參加"抗日戰爭史研討會"，退輔會強調，抗戰英雄都在台灣，先前還表揚16位抗戰老前輩，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，台灣才是正統，中共邀請退將赴中，就是要模糊中華民國生存的正當性。

退將陳廷寵，到中國北京參加"抗日戰爭史研討會"，不但坐在第一排，還上台發言高喊傳承抗戰歷史，蔣家第四代蔣友松也列席其中，這些人為對岸抗戰史觀背書，退輔會實在無法認同！

退輔會副主委傅正誠說：「抗戰的英雄都在台灣，像我們上一次，在80週年紀念大會的時候，我們主委有把16個，抗戰的老英雄來做表揚，在表揚的過程當中，大家涕淚悲泣都很感動，抗日這個議題上面，台灣的這些老前輩都在台灣。」

退役上將陳廷寵到中國北京出席抗日史研討會（圖／民視新聞）國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說：「有些退將可能是認知戰的受害者，因為真正的抗戰的正統，就是中華民國，在1945年二次大戰結束前，還沒有中華人民共和國的出現，所以中共是藉由這種歷史的戰略敘事，想要模糊掉中華民國生存的正當性。」

蘇紫雲強調，中國搶抗日話語權，就是要模糊中華民國生存的正當性，先前退役軍人屈宏義，涉入共諜案，監察院也通過報告要求追回退休俸。

退輔會副主委傅正誠強調有無違反規定會由權責單位處理，但抗戰英雄都在台灣。（圖／民視新聞）

退輔會副主委傅正誠說：「追回有一定的程序，那我們報告裡面現在有20個，那有的追回7個是追回了，有13個是已經送到，行政法院去處理的，這都依法程序在做，大概是這個樣子。」

退輔會將嚴格查處，追回不法利益，不讓中國勢力步步進逼。

