又傳醫療暴力！南投酒空男急診室暴走 出拳暴打2醫護又襲警遭壓制送辦

記者林意筑／南投報導

蕭姓男子因酒醉撞傷額頭，被送至東華醫院急診室治療。（圖／翻攝畫面）

南投竹山東華醫院驚傳醫療暴力事件！今（30）日上午7時許，一名蕭姓男子因酒醉撞傷額頭，被送至東華醫院急診室治療，未料醫護人員替蕭男包紮傷口時突然失控，不僅頻頻大罵三字經又出拳打人，院方緊急報警求助，但警方到場後蕭男仍不收斂，離開醫院時更出手攻擊員警，最終遭警方壓制在地並依法送辦。

蕭男在包紮傷口時突然出拳毆打醫護人員。（圖／翻攝畫面）

據了解，今日上午7時50分許，蕭男因酒醉撞傷左額頭，消防局獲報後派遣救護人前往，經救護人員檢傷發現傷口約0.5公分、持續出血，蕭男被送至醫院後，醫師指示傷口需要縫合，並由粘姓、鍾姓專科護理師和曾姓護理師連忙止血。

沒想到酒醉的蕭男疑似傷口疼痛，不斷對著護理人員大罵髒話，還拉扯一旁的醫療器材，護理師見狀上前制止反遭蕭男出拳毆打，造成粘姓護理師頭部、下巴受傷，曾姓護理師則是左手肘被抓傷挫傷，隨後院方立即通報警方到場處理。

蕭男離開醫院時又出手襲警，遭員警壓制在地並依法送辦。（圖／翻攝畫面）

警方趕抵時蕭男仍不配合，持續失控拳打腳踢、拒絕治療，最終由員警陪同蕭男離院，此時蕭男又突然暴走、出拳攻擊員警，造成員警受傷，但警方反應機敏立即將其壓制，並將蕭男帶回詢問，且2名受傷的護理師均已驗傷提告，事後依《醫療法》及《傷害罪》移送南投地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

