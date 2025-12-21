又傳隨機攻擊！新竹新豐3人遭毆打受傷 警緝凶中

新竹縣新豐鄉池和宮。（圖／翻攝自Google Map）





新竹縣新豐鄉海岸紅樹林及池和宮附近，今天（21日）凌晨驚傳隨機攻擊事件。兩名男子駕駛賓士車，涉嫌持鐵棒、木棒傷人後逃逸，造成多人受傷。新湖警分局表示，已接獲2起報案，共3名民眾遭攻擊受傷，並已掌握涉案車輛資訊，正全力追查嫌犯。

新竹縣新湖警分局表示，新豐分駐所於今天凌晨0時30分許，陸續獲報新豐鄉池府路及紅樹林海邊發生傷害案件。警方立即派員趕赴現場處理，並調閱周邊監視器畫面，已初步掌握涉案車輛的特定車號及犯嫌對象，目前正積極查緝中，將依法究辦，並持續加強該區域的巡邏密度。

警方初步調查，3名受傷男子傷勢主要為四肢瘀傷，均無生命危險。據傷者向警方供稱，他們當時前往海邊散心與朋友聊天，並不認識嫌犯，彼此之間也無任何糾紛或過節。

至於LINE社群流傳嫌犯為兩名年約30至40歲的男子，現場有「持槍恐嚇、拿鐵棒、木棒隨機傷人」等情事，且有多達3、4組民眾受傷。警方澄清非事實，動手的嫌犯僅1人、未持槍，確切的案情細節仍待進一步調查釐清。

