又冷風又大！12縣市強風特報 行車請減速慢行

中央氣象署今（14）日晚間10點29分發布陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，今日晚上至明（15）日晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣等12個縣市局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，發布黃色燈號警報。

氣象署提醒，黃色燈號代表民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全。同時應加強牢固戶外物品，行車時減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

根據最新風力觀測資料顯示，截至今日晚間10點，澎湖縣湖西測站及望安測站均已出現8級強風，屏東縣九棚測站同樣測得8級風力。金門縣烏坵測站、澎湖縣東吉島測站、屏東縣鼻頭測站及恆春工作站也都觀測到7級風力。

