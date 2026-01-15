又出事！泰國高架道路起重機掉落 2車被砸爛至少2死5傷

起重機掉落，砸中下方行駛的車輛，造成至少2人死亡、5人受傷。（示意圖／翻攝自pexels）





泰國首都曼谷近郊的公路，今天發生一起施工中的高架道路事故，一輛起重機掉落，砸中下方行駛的車輛，造成至少2人死亡、5人受傷。泰國已經連續兩天發生高架道路起重機墜落事故，目前已有34人喪生。巧合的是，兩起事故的承包商，都是同一家與中國合作的工程公司。

曼谷近郊公路上，車輛來來往往，沒想到下一秒鐘，上方正在興建的高速公路高架橋，一輛起重機突然墜落，砸中正在行駛的車輛，掀起大片煙塵。

泰國警方表示，事故發生在當地上午九點鐘左右，正在興建的高架道路上，一輛起重機突然從天而降，底下兩輛汽車當場被壓爛。整段驚悚過程剛好被行車紀錄器拍下。拉瑪二世高速公路因事故頻傳，而被稱為「死亡之路」。去年三月，也曾發生坍塌意外，造成6人死亡、24人受傷。

14號在呵叻府，發生正在施工的高鐵高架道路上，起重機掉落，砸中高速行駛中的火車，造成超過30人死亡。相當巧合的是，這兩處工程都由與中國合作的「義泰工程公司」負責，而且都是起重機掉落事故。泰國總理阿努廷對同一家承包商連續發生重大意外，感到相當震驚與難以置信。

義泰工程公司涉及的工安意外，還不只這兩起。去年三月，曼谷國家審計大樓因緬甸7.7強震倒塌，也是由義泰工程負責施工，造成至少95人死亡。同一家公司負責的工程頻頻傳出意外，也讓各界質疑中國公司施工能力與安全性。

