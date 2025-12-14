民俗專家廖大乙因不滿網友留言「又出來騙的神棍」，親自上門找到留言者李姓婦人對質，要求對方為言論負責並道歉，否則將提告！現場李婦人一度驚慌失措，不斷說「歹勢」卻又回應「你要告，去告啦」，態度矛盾。廖大乙怒斥：「我神棍，我騙誰？」「妳這樣對嗎？」給了對方一週考慮，否則將採取法律行動。這起事件也引發網路言論自由與責任的討論。

「又出來騙的神棍」七字引風波 廖大乙親赴南投要婦人負責。(圖／TVBS)

民俗專家廖大乙因一則網路留言而親自上門對質，引發一場特殊的網路言論糾紛。一名李姓婦人在社群平台上評論廖大乙關於鳳凰颱風消散的言論時，使用「又出來騙的神棍」字眼，引發廖大乙強烈不滿。這位專家不僅將留言截圖印製成海報，更親自追查留言者身分並前往南投竹山當面對質，要求對方為言論負責，並給予一週時間考慮是否道歉，否則將提出告訴。

廣告 廣告

民俗專家怒了！「神棍」留言 親上門逼婦認錯。(圖／TVBS)

當廖大乙找到這名李姓婦人時，發現她是南投竹山一家宮廟的前任委員。面對突然出現的廖大乙，這位婦人顯得驚慌失措，連聲說「歹勢歹勢啦」表示歉意，但同時又回應「你要告，去告啦」，態度顯得矛盾。在對質過程中，廖大乙質問她：「我神棍，我騙誰？我要問她」、「妳網路這樣寫，我跟妳不認識」、「姐啊，妳這樣對嗎？對嗎？」，要求婦人為自己的言論提出證據。

廖大乙找到這名李姓婦人時，發現她是南投竹山一家宮廟的前任委員。(圖／TVBS)

這場爭議源於今年11月鳳凰颱風形成後，廖大乙對颱風消散「胎死腹中」發表了看法並警示天災，隨後遭到這位李姓網友的批評。對質現場，李姓婦人不斷閃躲鏡頭，同時表示自己不會使用手機，想找人幫忙處理留言問題：「要不然我現在手機給他幫我用」、「我又不會用」，但對於為何發表該言論卻沒有提供任何解釋。

親自上門找到當事人對質。給了對方一週時間，表示將視她的態度決定是否提出告訴

這短短「又出來騙的神棍」七個字讓廖大乙憤怒難消。他表示，考慮到直接提告可能難以追查且費時沒效率，因此選擇先親自上門找到當事人對質。廖大乙給了對方一週時間，表示將視她的態度決定是否提出告訴。整個過程由廖大乙的助理陪同並進行拍攝，記錄了這場特殊的網路言論糾紛處理方式。