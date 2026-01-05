又出大事？「五角大廈披薩指數」突飆升 客流量暴增1250％掀討論

五角大廈披薩指數又出大事，不少網站都記錄下訂單暴增。翻攝網站



美國國防部又要幹大事？「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）被發現有動靜，台灣時間今天（1／5）中午12點左右（也就是美東時間4日深夜11點許），五角大廈附近披薩店的生意突然大噴發，有一間披薩店客流量（銷量）比一般時間暴漲1250％，甚至比攻擊委內瑞拉前夕的770％還高，也讓不少網友驚呼「難道又要出大事？」

根據美國華盛頓特區的店家客流量，網友已經統整出五角大廈披薩指數（Pizza Meter），這是一項非正式的指標。

網友在社群平台X上追蹤，五角大廈披薩報告帳號擁有25萬名追隨者，透過開源數據分析觀察五角大廈周邊多家披薩店、同志酒吧、運動酒吧的客流量、活動熱度，透過繁忙程度，如披薩訂單激增，可能代表國防人士在五角大廈加班，判斷五角大廈官員的動態。

美軍在1月3日突襲委內瑞拉，活捉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，前一晚被視為五角大廈加班指標的「五角大廈披薩指數」，3日凌晨發生一波訂單激增，引發議論。

不過，美東時間4日深夜11點多，五角大廈附近披薩店的生意又突然大幅上升，也掀起網友熱烈討論。

事實上，美國國防部長赫格塞斯就曾打趣表示，自己想過在某一晚訂很多披薩，把大家都搞暈。「例如某個週五晚上，你會看到一堆達美樂的訂單，那可能就是我在用某個App隨便亂點，讓大家措手不及。」

